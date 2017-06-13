Tanju Çolak serbest bırakıldı

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 6 kişi serbest bırakıldı.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 6 kişi serbest bırakıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın ve diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden, Çolak ve 6 kişi tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tanju Çolak ile birlikte 6 kişi ise serbest bırakıldı. Çolak'ın, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 21 şüphelinin işlemleri devam ediyor.