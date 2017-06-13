Tamer Tuna, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Tamer Tuna, görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımızda hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır." denildi.



Açıklamada Tuna'ya teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.