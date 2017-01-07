Milli Eğitim Bakanlığı'nda 'derslik seferberliği'

Milli Eğitim Bakanlığı tam gün eğitim sistemine geçilmesi için hayırseverlerle iş birliği içinde derslik sayısını artırmaya yönelik çalışma yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in tam gün eğitim sistemine geçiş çalışmaları ve öğretmen ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.



Yanıtta, tam gün eğitim sistemine geçiş hedefi doğrultusunda, yoğun bir şekilde derslik yapımı çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.



Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının bütçe kanunlarının verdiği yetkinin yanında Bakanlar Kurulunca tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabildiğinin belirtildiği cevapta, tahsis edilen kadroların illerin öğretmen ihtiyacı yüzdelik oranları esas alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtıldığı, il milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarının belirlendiği aktarıldı.



Belirlenen bu eğitim kurumlarına Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince yapılan duyurular doğrultusunda atama gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Resmi eğitim kurumlarında tam gün eğitime geçilmesi durumunda ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı da bu kapsamda değerlendirilecektir." denildi.



HAYIRSEVERLERDEN EĞİTİME KATKI



Tam gün eğitim hedefi doğrultusunda hayırsever vatandaşlarla iş birliği içinde derslik sayının artırılmasına yönelik bilgilere de yer verilen yanıtta, şunlar kaydedildi:



"Bakanlığımızca bütün okullarımızda tam gün eğitim öğretime geçebilmek, dolayısıyla ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda, yoğun bir şekilde derslik yapımı çalışmaları devam etmektedir. 2003 yılından bugüne kadar, 47 bin 89'u hayırsever vatandaşımız tarafından olmak üzere toplam 269 bin 596 adet yeni dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulmuştur. Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni yapılan derslikler sayesinde ülke genelinde 30'un altına düşürülmüştür. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 25'e, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 31 iken 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında bu sayı 23'e düşürülmüştür. Bakanlığımızın 2017 yılı yatırım ödeneği özellikle ikili eğitimin yapıldığı ve yoğun göç alan şehirlerimize öncelik verilmek suretiyle derslik yapımına devam edilecektir."