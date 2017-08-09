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09 Ağustos 2017 18:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2017 18:02

Talisca Beşiktaş'ta mutlu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Talisca Beşiktaş'ta mutlu

Portekiz ekibi Benfica ile Beşiktaş Kulübü arasındaki sıkıntı nedeniyle lisansı henüz çıkarılamayan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı forma giydiği fotoğrafına yer vererek, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.

Etiketler: beşiktaştaliscamutlu


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