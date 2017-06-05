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05 Haziran 2017 10:17 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2017 10:22

Taliban, İmam Sahip ilçesine saldırdı

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetine bağlı İmam Sahip ilçesine düzenlediği saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

Taliban, İmam Sahip ilçesine saldırdı

Kaymakam İmamuddin Kureyşi, militanların, ilçe merkezindeki polis karakollarına ağır silahlarla saldırdığını söyledi.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kureyşi, saldırının ardından çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Kureyşi, bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini ve militanlara karşı operasyon başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ilçedeki 5 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

Etiketler: afganistanimam sahiptalibansaldırı


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