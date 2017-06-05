Taliban, İmam Sahip ilçesine saldırdı

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetine bağlı İmam Sahip ilçesine düzenlediği saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

Kaymakam İmamuddin Kureyşi, militanların, ilçe merkezindeki polis karakollarına ağır silahlarla saldırdığını söyledi.



Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kureyşi, saldırının ardından çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü belirtti.



Kureyşi, bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini ve militanlara karşı operasyon başlatıldığını kaydetti.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise ilçedeki 5 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.