Taliban Afganistan'da 4 işçiyi kaçırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde AHDS adında özel bir yardım kuruluşunda çalışan 4 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

AHDS Başkanı Fazlurahman Rahmanzey, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinden Çori ilçesine gitmekte olan yardım kuruluşu çalışanı 4 kişinin Taliban militanlarınca kaçırıldığını söyledi.



Rahmanzey, işçilerin nereye götürüldüklerinin bilinmediğini belirtti.



Uruzgan Emniyet Amiri Abdulkavi Ömeri de işçilerin bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.



Taliban'dan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.