Taliban Afganistan'da 4 işçiyi kaçırdı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde AHDS adında özel bir yardım kuruluşunda çalışan 4 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
AHDS Başkanı Fazlurahman Rahmanzey, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinden Çori ilçesine gitmekte olan yardım kuruluşu çalışanı 4 kişinin Taliban militanlarınca kaçırıldığını söyledi.
Rahmanzey, işçilerin nereye götürüldüklerinin bilinmediğini belirtti.
Uruzgan Emniyet Amiri Abdulkavi Ömeri de işçilerin bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.
Taliban'dan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.