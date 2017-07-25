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25 Temmuz 2017 18:11 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2017 18:13

Taliban Afganistan'da 4 işçiyi kaçırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde AHDS adında özel bir yardım kuruluşunda çalışan 4 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Taliban Afganistan'da 4 işçiyi kaçırdı

AHDS Başkanı Fazlurahman Rahmanzey, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinden Çori ilçesine gitmekte olan yardım kuruluşu çalışanı 4 kişinin Taliban militanlarınca kaçırıldığını söyledi.

Rahmanzey, işçilerin nereye götürüldüklerinin bilinmediğini belirtti.

Uruzgan Emniyet Amiri Abdulkavi Ömeri de işçilerin bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Taliban'dan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiketler: afganistankaçırdıtaliban4 işçi


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