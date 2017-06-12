Talepleri varsa görüşmeye hazırız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a boykot uygulayan ülkelerin "eğer varsa" taleplerini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Katar merkezli El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Al Sani, Körfez krizinin çözümü için "Arabuluculuk konusunda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile hala iletişim halindeyiz." dedi.



ABD'nin de Kuveyt ile arabuluculuk çabalarına devam ettiğini belirten Al Sani, Katar'ı boykot eden Körfez ülkeleri için "Eğer varsa talepleri görüşmeye hazırız. Fakat bu konuda bize bir şey ulaşmadı." ifadelerini kullandı.



Çözümün diplomatik diyalogdan geçtiğini kaydeden Al Sani, bu türden bir çözüm için bazı temellere ihtiyaç duyulduğunu ancak bu temellerin şu ana kadar oluşturulmadığını ifade etti.



Dışişleri Bakanı Al Sani, "ülkesine yönelik hukuksuz abluka nedeniyle ortaya çıkan insani problemlerin çözümüne odaklandıklarını" vurguladı.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, dün yaptığı açıklamada, Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemişti. Sabah, "Katar'daki kardeşlerimiz, kardeşlerinin kaygı ve endişelerinin arkasındaki gerçeği anlamaya, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına karşılık vermeye hazır." ifadesini kullanmıştı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.