Takviye edici gıdalar için 1 Temmuz'a kadar onay alınabilecek

Daha önce başvurusu yapılan takviye edici gıdalar için 1 Temmuz 2017'ye kadar onay alınabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 31 Aralık 2016'ya kadar onay başvurusu yapılan takviye edici gıdalar için 1 Temmuz 2017'ye kadar onay alınabilecek.



Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği'nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ ile de Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında 31 Aralık 2016'ya kadar onay alınan veya onay başvurusunda bulunulan ürünler 1 Temmuz 2017'ye kadar üretilebilecek, ithal edilebilecek ve piyasada bulunabilecek.



Söz konusu yönetmelik ve tebliğ, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.