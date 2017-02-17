Taksim'e yapılacak caminin temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim'de cami eksikliğini hep hissettiğini belirterek, "Caminin, Santa Maria Kilisesi'nin yanında olması ve iki mabedin Taksim'e bakması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür." dedi.

Taksim'e yapılacak caminin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tören, hafız Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, caminin temeline ilk kazma vurulması ve harç dökme işlemi dualarla yapıldı.



Törende konuşan Topbaş, Taksim'de bir mabede ihtiyaç olduğu düşüncesiyle mücadele edenleri anarak, bugün yapılanların toplumun ihtiyaçlarını karşılama adına gerçekleştirildiğini belirtti.



İstanbul'un öteden beri hep bir barış kenti olduğunu, farklılıkları ve zenginlikleri bir arada yaşadığını vurgulayan Topbaş, "Aynı sokakta, cami, sinagog ve kilise bulundu. 'Ne olursan ol, yine de gel' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Pera bölgesi özellikle farklı kültürlerin çok yoğun yaşadığı ve batıya açılan pencere olarak kabul edilen bir alan. Hemen yanımızda kilise var. II. Mahmud'un yaptırdığı Galatasaray Lisesi var. Yani bir tarih kokan bölgede yaşamaktayız. İnsanların yaşam alanları arasında birtakım temel ihtiyaçları var ki, biz bunlara hep 'sosyal donatı alanları' deriz. Burada meslektaşlarıma, bu caminin tasarımını hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgeye uygun bir yapıyı, camiyi, mabedi buraya projelendirmişler." diye konuştu.



Selçuklu ve Osmanlı'nın insanların sosyal alandaki temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir alanı imara açtıklarına dikkati çeken Topbaş, şöyle devam etti:



"Bu bölgede, bebekliği çocukluğu geçmiş biri olarak bahsetmek istiyorum. Yıllarca bu sıkıntı hep yaşandı. Maalesef camisi eksik bir bölge. Burada ihtiyaç var. Burada kış aylarında gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine getiren insanların ızdırabı hiçe sayıldı. Maalesef bugün geriye baktığımızda, geçmişte ne kadar lüzumsuz kavgalar yaptığımızı görüyoruz bazı konularla ilgili. Mesela başörtüsü yasağı. Bitti geride kaldı. Ne kavgalar edildi. Burasıyla ilgili farklı bir gerginlik ortaya konulmaya çalışıldı. Ne kadar üzücü. Bakınız biz yöneticiler olarak ihtiyaç olduğu için yılda 18 maç yapılacak büyük statlar yapıyoruz. Ama 30 gün ramazan-ı şerif, 52 hafta cuma ve diğer günleri koyduğunuz zaman daha fazla bir ihtiyaç var. Ama bu maalesef farklı yorumlanıyor. Farklı yerlere çekiliyor. Bu temel bir ihtiyaç ise yapılması lazım."



"ARTIK SOKAKLARDA NAMAZ KILINMAYACAK OLMASI SEVİNDİRİCİ"



Kadir Topbaş, Taksim'e yapılacak caminin birçok yönü bulunduğunu ancak iki anlamlı tarafına dikkati çekmek istediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Caminin, hemen burada Santa Maria Kilisesi'nin yanında olması ve iki mabedin Taksim'e bakması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Turistler, bu bölgede dolaşırken bir taraftan minareleri, diğer taraftan kiliseyi görerek, bu şehirde hoşgörünün ne kadar hakim olduğuna, ne kadar birlikte yaşanabildiğine şahit olacak. Bu açıdan çok önemli. Bir de sokaklarda gazete ve koli kağıtları üzerinde namaz kılanlar değil, daha medeni ve daha temiz bir görüntü olacak. Burada Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptım biliyorum. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu cuma günleri kendi bahçesini açtı insanların namaz kılmaları için. Artık sokaklarda namaz kılınmayacak olması sevindirici."



Olaya "bir mücadelenin başarısı" gözüyle bakmadığını, "bir ihtiyacın anlaşılır olması" şeklinde değerlendirdiğini vurgulayan Topbaş, araziyi tahsis eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.



Caminin temelinin cuma günü atılmasının da önemine işaret eden Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Mübarek bir cuma günü temel atıyor. Buna şahitlik ediyoruz. Hepimiz inanıyorum ki, gurur duyacağız. Biz 80 milyonluk büyük bir aileyiz. Ortak kader paylaşıyoruz. 15 Temmuz gibi ortak kaderimiz var. FETÖ'ye karşı bir kader paylaştık. Koreliler bize 'kan kardeş' diyor, Kore'deki şehitlerimizden ötürü. Biz hem bu toplumun ortak bireyleriz hem de kan kardeşiyiz. Büyük bir toplumuz. Onun için sevgi ve kardeşlik yumağıyla bu mabette bir araya gelmek, bunu, saygı ile karşılamak ve kazanım değil, birleştirme noktası olarak görmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize devamlı, 'Ne zaman temel atıyorsunuz?' diye devamlı sordu. Bugün itibarıyla tamamlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."



"BUGÜNE MAHSUS SÖYLEDİKLERİMİZ YETERSİZ KALIR"



Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de İstanbul açısından tarihi bir gün olduğunu ve çok önemli bir görevi ifa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"Ne desek bugüne mahsus söylediklerimiz yetersiz kalır" diyen Ertem, bugünün "azmin, inancın, sabrın ve aşkın müşahhas numunesi" olduğunu vurguladı.



Ertem, 50 yıl önce başlayan, hatta rahmetli Menderes döneminde de fikir olarak konuşulan bu eserin, bugün somutlaştığını anlatarak, "Yeter ki bizim inancımız güçlü, kararlılığımız kavi olsun. İdealimizi gerçekleştirmek için hiçbir şey engel olamaz." ifadesini kullandı.



Kadir Topbaş'ın, 1977'de açılan ilk cami derneğinin kurucularından biri olduğunu dile getiren Adnan Ertem, "Başkanımız Kadir Topbaş, bugün derneğin gayesini yerine getiren biri olarak aramızda bulunuyor. Bu şansa herkes sahip olmayabilir." dedi.



Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977'de şimdiki mescitte dernek kurulmasını amaç edindiğini, sonrasında da arsaları toplama ve bu projeyi gerçekleştirme işini yüklendiğini anlatan Ertem, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, hayırseverler dahil herkes buradaki harcın altına elini koydu. Ne mutlu bize ki bu görevi başlatanlarla birlikte Allah bize temel atmayı nasip etti." diye konuştu.



"CAMİ EKSİKLİĞİNİ HEP HİSSETTİM"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 50 yıla varan hayatının büyük bölümü Taksim'de geçen biri olarak burada cami eksikliğini hep hissettiğini söyledi.



Cuma namazları için yıllarca başka başka semtlere gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Demircan, "Taksim'e yakışır bir mabette bir cuma namazında saf tutamadık. Yabancı ülkelerden misafirler ağırladık. Mescit ya da cami sorduklarında, onlara bir cami gösteremedik." dedi.



Her gün milyonlarca insanın Taksim'e geldiğini aktaran Demircan, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar namaz kılanlara bir mekan sunamadık. Burada cami yapmak için kurulmuş derneğin binasını, on yıllarca mabet olarak kullandık. Şimdi iyileştirsek de yıllarca teneke minareli bu dernek binasında namaz kıldık. Dar, sıkışık, ancak 20-30 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem utandık. Türkiye'nin sahnesine, bu görüntünün yakışmadığını düşündük. Zaman hükmünü icra etti. Gidenler gitti. Gelenler çözüm aramaya devam etti. Şu derme çatma mescitte edilen dualar kabul oldu. Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Beyoğlu Belediyesi, hayırsever iş adamları ve toplumsal mutabakat bir potada birleşti. Bugün, Taksim Meydanı'nın yanı başında, mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine, görkemli mabetlerin komşusu olarak Türkiye'ye, Taksim'e yakışır estetik bir caminin temelini atıyoruz."



Demircan, cami yapımının kendilerine nasip olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, caminin kubbesinin duaların, kardeşliğin ve muhabbetin şahidi olması dileğinde bulundu.



CAMİ, GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK



Caminin mimarlarından Selim Dalaman, Taksim'e yapılacak mabedin art deco mimari stilinden esinlenerek, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedeflediğini söyledi. Caminin büyüklüğü, yapısı ve özellikleri hakkında bilgi veren Dalaman, mabedin Taksim ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, beton kazıkların çatılması işinde kullanılan iş makinesini kullanarak ilk kazmayı vurdu. Ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın ettiği dualar eşliğinde caminin ilk harcı döküldü.



Temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, ilahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.