Taksim Meydanı ağaçlandırılıyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri meydanın farklı bölgelerine yeni ağaçlar dikti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince Taksim Meydanı'nın ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında yeni ağaçlar dikildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Taksim Meydanı'nda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri dozer yardımıyla meydanın farklı yerlerine 18 meşe, 10 çınar, 17 ıhlamur ve 5 bonsai zeytin ağacı dikti.
Meydanda ağaçlandırma çalışmalarının süreceği bildirildi.