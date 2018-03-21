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21 Mart 2018 15:38 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 15:40

Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çiçekçiler için daha önce tarihi Maksem'in Taksim Meydanı'na bakan tarafına yapılan dükkanlar, yeni belirlenen alana kurulması için sökülmeye başlandı.

Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak

Daha önce İstiklal Caddesi’nin hemen başlangıcındaki bölüme inşa edilen 9 dükkanın yeni belirlenen alana taşınması için söküm çalışmaları yapılıyor. 

Ana taşıyıcıları çelik konstrüksiyon olan ve etrafı ile tavanı camlardan oluşan dükkanlar işçiler tarafından sökülüyor. 

Çiçekçiler için yapılacak kalıcı 9 mekan, Taksim Meydanı'nın Tarlabaşı Bulvarı'nda kurulacak. 

Etiketler: Taksim


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