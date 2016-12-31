Taksim bugün 200 kamerayla gözlenecek

İstanbul polisi, yılbaşı dolayısıyla Mobil Komuta Kontrol Aracı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'na konuşlandırdıkları mobil tırla yılbaşında olası suç olaylarına anında müdahalede bulunacak.



Polis ekipleri, Mobil Komuta Kontrol Aracı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni yaklaşık 200 kamerayla kontrol edecek.



Öte yandan Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı da bariyerle çevrildi.