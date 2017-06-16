Taksicilerin sahurunda "elektrikli taksi" sürprizi

İstanbul trafiğinde yaygınlaşmasıyla çevreye büyük katkıları olması beklenen elektrikli taksiler Beyoğlu Belediyesinin taksicilere yönelik sahur programında görücüye çıktı.

İstanbul trafiğinde çevreci özellikleriyle büyük katkılar sağlaması beklenen turkuaz ve sarı renkli elektrikli taksiler, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Radyo Trafik ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) iş birliğinde Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen sahur programında tanıtıldı.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un taksicileriyle Taksim Meydanı'nda sahur programında bir araya geldiklerini söyledi.



Taksim'in eskiden suların paylaşıldığı yer olduğunu hatırlatan Demircan, şunları kaydetti:



"Rahmet ayı bereket ayı. Hem iftarlarıyla bir güzellik kattı hem de sahurlarıyla burada bu güzelliği bu akşam yaşıyoruz. Bu akşamın sürprizi de elektrikli araçlar oldu. Açıkçası yeryüzünde, dünyada artık insanoğlu daha yenilenebilir enerjiyle çevreye daha duyarlı, çevreyi az kirleten araçlara ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de de taksici kardeşlerimizin bu duyarlılıkla bu işi başlatması ve bunu desteklemesi çok güzel. Bütün taksici kardeşlerime, İstanbul'un turizmine, taşımacılığına fedakarane katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."



"5 TAKSİCİ ELEKTRİKLİ TAKSİ ALDI"



İTEO Başkanı Yahya Uğur ise taksiciler olarak rızıklarını temin ettikleri İstanbul'a borçlarının bulunduğunu anlattı.



Müşterilerinin güvenlik ve konforunu sağlamanın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uğur, "Tüm bu gelişimlerin önünü açmak için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak ortak projeler üretiyoruz ancak tabii bunları da duyurmak için böyle güzel kardeşlik ortamlarına ihtiyacımız var. Bu organizasyon için Beyoğlu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Uğur, kentte elektrikli araç alan ilk taksicinin kendisi olduğunu belirtti.



Aracın siparişini verdiğini ve ruhsat işlemlerinin sürdüğünü bildiren Uğur, taksisinin 3-4 gün içinde İstanbul trafiğinde olacağını kaydetti.



Kendisi dahil 5 taksicinin elektrikli araç aldığı bilgisini veren Uğur, "İstanbul'daki müşterilerimiz çok sessiz, hiç ses çıkarmayan ve çevreyi kirletmeyen bir araçla yolculuk yapacak. İstanbul'da taksicilik yapmak gerçekten önemli diye düşünüyoruz. İstanbul'un havasına da suyuna da katkıda bulunabileceksek bu bizim için çok önemli." diye konuştu.



Yahya Uğur meslektaşları arasında elektrikli taksi projesinin yaygınlaşacağına inandığını sözlerine ekledi.