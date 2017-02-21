Taksicilerin olaylı protestosu hayatı felç etti

İtalya'nın başkenti Roma'da taksi sürücülerinin, hükümetin Meclise getirdiği internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan Uber'e yönelik düzenlemeyi protestosunda arbede çıktı.

Dünya genelinde son dönemde yaygınlaşan ve daha önce başka kentlerde de protesto edilen Uber uygulaması, bu kez de Roma'da protesto edildi. Taksicilerin protestosu, kent merkezindeki caddeleri araç ve yaya trafiğine kapatacak şekilde kilitledi.



Romalı taksiciler, hükümetin hazırlayıp Meclise sunduğu taşımacılık sektörüne birtakım yeni düzenlemeler ve sınırlamalar getiren, bununla birlikte Uber'in daha geniş alanda kullanımına olanak sağlayan kanun tasarısını protesto etmek üzere, sabah saatlerinde yasa tasarısının görüşüldüğü Temsilciler Meclisi önünde toplandı.



Söz konusu yasa tasarısı nedeniyle 6 gündür grev yapan taksiciler, Meclis önündeki protestolarını koalisyon iktidarının büyük ortağı Demokrat Parti Genel Merkezi önüne taşımak isteyince de polisle çatıştı. Çıkan arbede de bazı göstericiler başlarından yaralandı.



Arbede sırasında göstericilerin çevredeki dükkanlara sandalye, yumurta ve ses çıkaran patlayıcılar attığı görülürken, güvenlik güçleri de zaman zaman tazyikli su ve copla müdahalede bulundu.



Tansiyonun zaman zaman yükseldiği protestoda öfkeli taksiciler, bir süre Demokrat Parti Genel Merkezi önünde bekledikten sonra ikiye bölündü. Bazı göstericiler buradaki bekleyişini sürdürürken, bir kısmı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önüne gitti. Bakanlık önündeki kavşağı trafiğe kapatan taksiciler, protestolarını burada devam ettirdi.



Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Graziano Del Rio da taksicilerin temsilcileriyle yasayı görüşmek üzere öğleden sonra Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan, Twitter'daki hesabından taksicilere, şiddete başvurulmadan birlikte çalışabilecekleri mesajını gönderdi.



Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ise taksicilerin protestosuna destek vererek, hükümetin sunduğu yasa tasarısına karşı olduğunu belirtti.



Öte yandan, Uber protestosu ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da gergin geçti.



La Repubblica gazetesinin haberine göre, Milano'nun merkez tren istasyonundaki bir grup taksici, özel transfer hizmeti veren bir şoförün yolunu tıkadı. Sabah erken saatlerde ise yine gar yakınındaki Duca d'Aosta Meydanı'nda da bir grup taksicinin, Uber hizmeti yaptığını belirledikleri 55 yaşındaki bir kişiye saldırdıkları bildirildi.