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Tahran'da

Tahran'da "Çağdaş Türk Filmleri Haftası"

Iran'ın başkenti Tahran'daki İran Sanatçılar Evi Şehnaz Sinema Salonu'nda, Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nün (TYEE) İran Sanatçılar Evi'yle ortak düzenlediği ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından desteklenen İran'da Çağdaş Türk Filmleri Haftası, Yönetmen Coşkun'un Uzak Ihtimal filmiyle başladı.
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Gündem 23 Ocak 2017 - 09:47

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