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Tahran 2. Uluslararası Türkiye Turizm Konferansı

Tahran 2. Uluslararası Türkiye Turizm Konferansı

İran'ın başkent Tahran’daki İran Televizyonu Konferans Salonu'nda Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Tahran 2’inci Uluslararası Türkiye Turizm Konferansı düzenlendi.
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Gündem 06 Şubat 2017 - 10:33

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