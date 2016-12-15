Tahliye konvoyundakiler muhalif bölgeye ulaşmanın sevincini yaşadı

İran komutasındaki Şii milisler ile rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten yola çıkan ilk tahliye konvoyundakiler, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşmanın sevincini yaşadı.

İran komutasındaki Şii milisler ile rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten yola çıkan ilk tahliye konvoyundakiler muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



Siviller ve yaralılar, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye ambulans ve otobüslerle getirildi. Burada yaralılara ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılırken, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu siviller de rejimin "vahşetinden" kurtuldukları için sevinç gözyaşı döktü.



Bazı siviller güvenli bölgede yakınlarıyla buluştukları sırada duygusal anlar yaşayarak birbirlerine sarıldı.







Sivil ve yaralılara, bölgede Türk Kızılayınca su ve içerisinde süt, bisküvi ile konserve gibi yiyecek, içeceklerin bulunduğu acil gıda paketleri dağıtıldı.

"HALEP, HALEPLİLERİNDİR"



Bölgeden kurtulan sivillerden Muhammed Kasım, Halep'in kendilerinin olduğunu, kentten çıktıklarını ancak tekrar geri dönmek istediklerini söyledi.



Halep'in İran, Rusya veya Esed'in olmadığını aktaran Kasım, "Halep, Haleplilerindir. Halep'te sadece masum insanlar katlediliyor." dedi.

"KADIN ÇOCUK DEMEDEN HERKESİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Ahmed Ebu İzzed, Halep'ten geldiklerini anlatarak, "Ölümden geldik. Orada çok sayıda çocuk yaralı halde bekliyor. Tedavi edilecek hiçbir yer yok. Kadın çocuk demeden herkesi öldürmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi oksijen tüpüyle hayatta kalmaya çalışıyorum. Oradan kurtulduğum için sevinçliyim ama orada kalanlara üzülüyorum." diye konuştu.

AĞIR YARALILAR TÜRKİYE GÖTÜRÜLECEK



Bölgede inceleme yapan ve Halep'ten kaçabilenlere yardımlarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, hafif yaralıların İdlib'de tedavi edileceğini belirterek, ağır yaralıların Türkiye götürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA