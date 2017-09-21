Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara yaptığı itirazı reddetti.

Kurul, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK tarafından para ve tribün cezasına çarptırılan Fenerbahçe'nin itirazını inceledi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, yaşanan saha olayları nedeniyle verilen 100 bin liralık para cezasına ve okul açık tribün üst D bloka giriş yapan sarı-lacivertli taraftarların bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.