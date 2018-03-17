Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf 2

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya

1. Periyot: 6-24

Devre: 27-40

3. Periyot: 47-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-58 yendi.

Bu sonuçla, konuk ekip 13. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar 7. kez mağlup oldu.

Bu arada, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 6 sayı farkla 75-69 kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, rakibini 13 sayı farkla yenerek, ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmaya 12-0'lık seri ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 7. dakikaya 17 sayı farkla önde girdi: 19-2. Üstünlüğünü sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 24-6 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Diebler ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a Jankovic ve Harris ile karşılık veren konuk ekip, 14. dakikayı 29-11 önde geçti. Hücumda temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında 10-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada farkı 9'a (25-34) indirdi. Periyodun sonuna doğru serbest atış çizgisinden sayılar bulan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 40-27 üstün girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 23. dakika biterken farkı tekrar 17 sayıya çıkardı: 33-50. Çeyreğin ikinci bölümünde temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor önünde Adams'la tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, 30. dakikaya girerken farkı 7'ye (46-53) indirdi. Yeşil-siyahlılar, Jones'in üçlüğüyle son periyoda 56-47 önde gitti.

Dördüncü periyoda Jankovic, Ersin Dağlı ve Jones'in sayılarıyla başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, oyundan kopan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 37. dakikada farkı bir kez daha açarak skoru 69-52'ye getirdi. Skor üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, maçı da 71-58 kazandı.