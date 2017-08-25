Taha Akgül finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finale yükseldi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada erkekler serbest stilde 57, 61, 86 ve 125 kilolarda elemeler yapıldı.



Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moğolistan'dan Zolboo Natsagsuren'i yenerek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde Güney Koreli Koungjin Nam'ı, yarı finalde de ABD'li Nicholas Edward'ı mağlup eden Taha, akşam seansında finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşacak.



Taha Akgül, Gürcü rakibini de yenmesi durumunda üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak.



CENGİZHAN BRONZ MADALYA İÇİN MİNDERE GELECEK



61 kiloda mindere çıkan Cengizhan Erdoğan da bronz madalya maçı hakkı elde etti.



Yarı finalde Rus Gadzhimurad Rashidov'a yenilen Cengizhan, bir diğer Gürcü güreşçi Vladimer Khinchegashvili ile akşam seansında bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.



57 kiloda mücadele eden Avrupa üçüncüsü Süleyman Atlı ile 86 kiloda güreşen olimpiyat ikincisi Selim Yaşar, madalya şansını kaybetti.