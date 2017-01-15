Taha Akgül, 125 kiloda birinci oldu

Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kiloda birinci oldu.



Şampiyonanın ikinci ve son gününde kilolarında dereceye giren sporcular şöyle:



61 kilo:



1- Cengizhan Erdoğan



2- Recep Topa



3- Recep Aktaş, Mustafa Kartal



70 kilo:



1- Yakup Gör



2- Mehmet Erzincanlı



3- Muhammet Akdeniz, Zafer Dama



86 kilo:



1- Arif Özen



2- Serdar Böke



3- Mahmut Özkaya, Fatih Erdinç



125 kilo:



1- Taha Akgül



2- Rıza Yıldırım



3- Ferhat Binici, Salim Ercan



- ANKARA ASKİ ŞAMPİYON OLDU

Yapılan müsabakalar neticesinde Ankara ASKİ Kulübü 69 puanla şampiyon olurken, 53 puanla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, 48 puanla İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.



Dereceye giren sporcular ile kulüplerin ödüllerini, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın takdim etti.



Diğer taraftan 125 kiloda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, mutlu olduğunu belirterek, "Her şampiyonayı ciddiye almak gerekiyor. Bende öyle yaptım. Altıncı kez Türkiye şampiyonu olduğum için çok gururluyum." dedi.



Taha, genç sporcuların çok başarılı olduğunu, gelecek yıllarda da Türkiye'nin çok önemli güreşçilere sahip olacağına inandığını aktardı.