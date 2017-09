"Tablolar Konuşuyor" sergisi ziyarete açıldı

Görme engellilere yönelik hazırlanan projeye sesiyle destek verenler arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

Görme engellilere yönelik hazırlanan Türkiye'nin ilk betimlemeli karma resim sergisi, "Tablolar Konuşuyor" sanatseverlerle buluştu.



Türk Telekom'un görme engellilerin bilgiye erişimine destek olması amacıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projesi "Telefon Kütüphanesi" projesi kapsamında gerçekleşen sergi, Uniq İstanbul Hall'de açıldı.



Etkinliğin galasına katılan Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, internet sayesinde her şeye ulaşabilirliğin kolay olduğunu belirterek, "Bu nedenle de internet erişimi üzerine daha sıkı çalışıyoruz ki her gelir grubundan insan internete erişebilsin. Aynı şekilde her yaş grubunun internete erişimi de çok önemli. Yaşlı insanların aileleriyle iletişim sağlamaları için de internet erişimi önemli." dedi.



Dr. Doany, engelli bireylerin de teknoloji sayesinde artık birçok şeye ulaşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu dönem benim için gerçekten çok heyecan verici. Sesli kitap projeleri var. Sesli ve betimlemeli filmler, resimler var. Özellikle 'İnternetle Hayat Kolay' projemiz 30 binden fazla insana eğitim sağlayarak çok daha iyi bir seviyeye geldi. Bu eğitimleri alan kişiler ülkenin daha ücra yerlerinde, küçük köylerde yaşayan kişiler. Bu şekilde çok basit fikirlerle, çok düşük maliyetlerle kendi işlerini de geliştirebiliyorlar."



Birleşmiş Milletler'in (BM) "Telefon Kütüphanesi" projesinin destekçisi olduğuna işaret eden Doany, "BM tarafından da tüm dünyaya örnek olarak gösterilen projemizi, bugün bir adım daha öteye taşıyor ve görme engellilere yönelik ülkemizdeki ilk betimlemeli resim sergisini hayata geçiriyoruz. 'Tablolar Konuşuyor' adını verdiğimiz projemizle, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan'ın resim çizdiği etkinlikte, yine görme engelli Selim ve Kerim Altınok kardeşler de canlı müzik performansı sergiledi.



Gecenin sonunda Merve Yılmaz ile Behzat Gerçeker mini bir konser verdi.



Betimlemeli olarak seslendirilen eserlerin metinleri, Sesli Betimleme Derneği tarafından hazırlandı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin "Fatih Sultan Mehmet" tablosunu seslendirirdi.



Medya, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin de sesleriyle destek verdiği projeye sesiyle katkı verenler arasında Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arda Türkmen, Gülay Afşar, Cem Öğretir, Özge Uzun, Şeref Oğuz ve Arzum Onan gibi ünlü isimler yer aldı.



Sergi, ücretsiz olarak 17 Eylül'e kadar devam edecek.