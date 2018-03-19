Suudi Prens Salman'dan devrim gibi karar

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Salman, ülkede gerçekleştirdiği reformlara bir yenisini daha ekliyor

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Salman, ülkede gerçekleştirdiği reformlara bir yenisini daha ekliyor.Veliaht Prens, kadınların çarşaf giyme zorunluluğunu kaldırıyor.

Suudi Arabistan’ın yaptığı reformlar sebebi ile ılımlı İslam kelimesini sıkça duymaya başladık. Veliaht Prens Salman, ülkede kadınların araba sürme yasağını kaldırmasının ardından şimdi de radikal bir karar alarak kadınların çarşaf giyme zorunluluğunu kaldırıyor.

''Şeriat kanunları gayet açık''





Prens Salman CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Salman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.