Suudi Arabistan'ı hedef alan füzeler İran yapımı

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçlerinin Sözcüsü Maliki, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı füzeler İran yapımı." dedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, ülkeyi hedef alan balistik füzelerin "İran yapımı" olduğunu savundu.



Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı füzeler İran yapımı, Yemen Ordusu'nun cephanesinde yer almıyor." dedi.



Husilerin cumartesi günü Riyad'a, öncesinde de Mekke'deki kutsal mekanlara balistik füze atmasını "barbaca saldırı" olarak niteleyen Maliki, "Husiler, İran rejiminin desteği olmadan gerilimi tırmandıramazdı." ifadesini kullandı.



İran'ın Husilere silah desteği verdiğini kanıtlayan bazı deliller olduğunu kaydeden Turki el-Maliki, "Sana'nın Eylül 2014'te düşmesinin ardından Husiler, Yemen devletinin tüm askeri kaynaklarına sahip oldu. Bunların en önemlisi ise balistik füzeler. Bu kaynaklar İranlı uzmanlar tarafından desteklendi. İran, Husi milislere teknik, eğitim ve planlama alanında askeri uzman ve balistik füzelerle destek veriyor." diye konuştu.



"Volkan-1" ve "Volkan-2" isimli balistik füzelerin fotoğraflarını gösteren Maliki, Yemen'in önceden bu füzelere sahip olmadığını, bunun da ülkeye balistik füze kaçırıldığını gösterdiğini söyledi.



Albay Maliki, füzelerin Yemen'e parçalar halinde kaçırıldığını ve orada bir araya getirildiğini dile getirdi.



Maliki ayrıca, koalisyonun ilerleyen dönemde 40 Husi lideri terör listelerine ekleme niyetinde olduğunu ifade etti ancak bunun zamanıyla ilgili bilgi vermedi.



Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan sınırına yaklaşık 50 bin adet mayın döşediğini de sözlerine ekledi.



YEMEN'LE OLAN TÜM SINIRLAR KAPATILDI



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, uluslararası hukukun tanıdığı şekilde ve uygun zamanda, topraklarını, halkını ve çıkarlarını müdafaa etme hakkına istinaden İran'a gerekli cevabı verme hakkını saklı tutmaktadır." denildi.



Açıklamada, "Koalisyon, İran'ın Husilere bu füzeleri tedarik etmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını, özellikle de 2216 sayılı kararının açık bir şekilde ihlal edilmesi olarak görüyor. İran'ın bu işte parmağının olması, komşu ülkelerin, dünya ve bölgenin barış ve güvenliğini hedef alan açık bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.



Bu arada, insani yardım giriş çıkışları haricinde Yemen ile olan tüm hava, deniz ve kara sınırlarının geçici olarak kapatılmasına da karar verildi.