Suudi Arabistan'dan sürpriz Katar açıklaması

Suudi Arbistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ihtiyaç duyulması halinde Katar'a, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi aracılığıyla gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'a yönelik bir ablukanın olmadığını havaalanları ve limanlarının hizmete devam ettiğini bildirdi.



ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr, Katar'a yönelik herhangi bir abluka işlemini gerçekleştirmediklerini Katar havaalanları ve limanlarının açık olduğunu belirtti.



Katar'a yönelik gerçekleştirdikleri yaptırımları 'egemenlik hakkı' nedeni ile gerçekleştirdiklerini ifade eden El-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın sadece 'Katar havayolları' veya mülkiyeti Katar'a ait uçaklara hava sahasını yasakladığını vurguladı.



Açıklamasında ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Katar'a, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi aracılığıyla gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Toplantı sonrası bir basın kuruluşunun sorularını cevaplayan El-Cubeyr, Katar ile yaşadıkları sorunun çözümü için ABD'nin arabuluculuk girişiminin olmayacağını, çözümün körfez ülkeleri arasında gerçekleşmesi gerektiğini, Katar'ın da mantık ve hikmetle davranarak komşularının taleplerine göre politikalarına yön vermesini umduklarını kaydetti.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.