Suudi Arabistan'dan Sudanlı yetimlere destek

Suudi Arabistan merkezli Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu, Sudan'da 15 bin yetim ailesine sponsor olacak.

Suudi Arabistan merkezli Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu'nun, Sudan Ulusal Sağlık Sigorta Fonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında 15 bin yetim ailesine sponsor olacağı bildirildi.



Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Sudan Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanı Meşair Ed-Devlib, başkent Hartum'da düzenlenen ve Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu Genel Sekreteri Hasan bin Derviş'in de katıldığı toplantıda, 11 eyalette 15 bin yetim ailesine destek olacaklarını duyurdu.



Poje kapsamına giren eyaletler arasında Kuzey Kordofan, Güney Darfur, Hartum, Kassala, El-Cezire, El-Kadarif, Beyaz Nil, Kızıldeniz, Nil Nehri, Sennar ve Kuzey eyaletinin yer aldığı belirtildi.



Toplantıya katılan Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu Üyesi Isam Ahmed el-Beşir, Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığını yetenekli ve başarılı yetimlere destek olmaya çağırdı.



Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali bin Hasan Cafer ise yetim sponsorluk projesinin Sudan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.