Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı

Suudi Arabistan, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ofisinin kapatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi.



El-Cezire'den, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.