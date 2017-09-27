Suudi Arabistan'dan kadınlara ehliyet izni

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı yayınladığı kararnameyle, bundan sonra kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, yayınladığı kararname ile kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurdu.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman bin Abdulaziz imzalı kararnameyle "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" belirtildi.



Kararnamede, kadınların araç kullanmalarının birçok fayda barındıracağı belirtilerek bu konuda yaşanan sorunların giderilmesine karar verildiği ifade edildi.



Üst Düzey Alimler Kurulu üyelerinin çoğunun onayının alındığı ve bu değişiklik yapıldıktan sonra dini konularda herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı kaydedilen kararnamede, İçişleri, Maliye, Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanlıklarından 30 gün içinde çalışmalarını Bakanlar Kurulu'na sunmaları talep edildi.



İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve gerekli yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2018'den itibaren kadınların da ehliyet alarak araç kullanabileceği açıklandı.



Dünyada kadınların araç sürmesinin yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç sürmesi haramdır" şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.



Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer bir çok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriliyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.



Ülkede "kadınların araç sürmesine izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.