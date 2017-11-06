Suudi Arabistan'dan İran açıklaması!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Ulusal güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyiz. İran'ın düşmanca eylemlerine uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin ulusal güvenliğine yönelik hiçbir ihlale izin vermeyeceklerini ifade ederek, İran'ın "düşmanca eylemlerine, uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.



Cubeyr, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran terörünün, masumları korkutmaya, çocukları katletmeye, uluslararası kanunları ihlal etmeye devam ettiğini aktararak, her geçen günün, "Husi milislerin Yemen'i yıkan bir terör aracı" olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.



İran'ın bölgedeki müdahalelerinin, komşu ülkelerin güvenliğine zarar verdiği, uluslararası barış ve güvenliği etkilediğini vurgulayan Cubeyr, "Ulusal güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyiz. İran'ın düşmanca eylemlerine uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın Husilere Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin "savaş hareketi" olarak görülebilecek "açık ve doğrudan askeri saldırı" olduğunu duyurmuştu.



Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.