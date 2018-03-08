Katar’a yeni cephe Suudi Arabistan’dan bir bomba daha: Körfez’de deprem

Körfez ülkesini kıskaca alan Suudi Arabistan, bu kez sürgünde yaşayan Şeyh Sultan'ı resmi televizyonuna çıkardı. Sultan, babasının Katar kraliyet ailesi tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

Katar'a 5 Mart 2017'den bu yana tecrit uygulayan Suudi Arabistan, resmi televizyonu aracılığıyla Körfez ülkesine yeni bir cephe açtı.

Resmi televizyon El Arabiya, Katarlı Şeyh Sultan bin Şuhaym'la konuştu. Sultan, babası Şeyh Şuhaym bin Hamad'ın Katar kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. İlk kez röportaj veren Şeyh Sultan, babasının eski Katar Emiri Hamad bin Halife tarafından zehirlendiğini iddia etti.

El Arabiya'nın haberinde ayrıca Şeyh Sultan, babasının 'hainlik'le öldürüldüğünü belgeleyen kanıtlara sahip olduklarını da savundu.

Katar'ı karıştırmaya çalışan Suudi Arabistankanalının haberinde, Şeyh Sultan'ın ülkesine döneceği de yer aldı. 1984 yılında Doha'da doğan Şeyh Sultan, Şeyh Şuhaym'ın sekizinci çocuğu.

Şeyh Şuhaym ve ekibinin, geçen yılın son günlerinde sürgün hükümeti oluşturup Katar'da yönetimi devireceği yönünde haberler Ortadoğu medyasına yansımıştı.

Suudi Arabistan, müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'la birlikte geçen yıl Haziran ayından bu yana Katar'ı kıskaca almış durumda. Uluslararası krizin patlamasıyla Türkiye Doha yönetiminin yanında yer alan ülkelerin başını çekmişti.