Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı

Suudi Arabistan'ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sebhan, IKBY Başkanı Barzani'ye referandum krizinin sona erdirilmesi için uluslararası ara buluculuk tekliflerini değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir Sebhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye referandum krizinin sona erdirilmesi için uluslararası ara buluculuk tekliflerini değerlendirmesi çağrısında bulundu.



Sebhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin referandum konusunda yaşanan krizin sona erdirilmesi için uluslararası bir aktörü ara bulucu olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti.



Irak'ın krizlerden korunması için bu adımın atılması gerektiğini vurgulayan Sebhan, kendisinin Birleşmiş Milletler'i ara bulucu olarak önerdiğini ifade etti.



Suudi Arabistan Devlet Bakanı Sebhan, üç gün önce Erbil'de Barzani ile bir araya gelmiş ve ülkesinin IKBY ile Bağdat hükümeti arasındaki krizleri sonlandırmak için ara bulucu olma isteğini dile getirmişti.