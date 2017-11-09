Suudi Arabistan'daki "balistik füze" saldırısı

Suudi Arabistan, Husilerin şiddet eylemlerine karşı önlem alacak.

Suudi Arabistan yönetimi, Husilerin şiddet eylemlerine cevap vermek amacıyla önlem alacağını duyurdu.



Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu bir yazıda, Husilerin şiddet eylemlerine karşı önlem alınacağı kaydedildi ancak bu önlemlerle ilgili bilgi verilmedi.



İran tarafından desteklenen Husilerin yaptıklarının Suudi Arabistan topraklarına yönelik terörizm olduğunun belirtildiği yazıda, söz konusu önlemlerin BM anlaşması ve uluslararası kanunlar doğrultusunda ülke topraklarında güvenliği sağlamak amacıyla alınacağı belirtildi.



"İran, Husilere silah kaçırmaya devam ediyor." ifadesinin yer aldığı yazıda, füzelerin enkazında yapılan incelemelerin İran'ın, 4 Kasım ve 22 Temmuz'da atılan füzelerin üretiminde rol oynadığını gösterdiği vurgulandı.



Yazıda, İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği, silah kaçakçılığı yapmasının da teröre verdiği desteğin ve saldırgan tutumunun göstergesi olduğu kaydedildi.



Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.