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31 Temmuz 2017 07:35 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2017 07:36

Suudi Arabistan'da saldırı

Katif ilinde son bir ayda emniyet güçlerine yönelik düzenlenen altıncı saldırıda 1 asker öldü, 6'sı yaralandı.

Suudi Arabistan'da saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Emniyet güçlerini hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı, Katif'te son bir ay içinde düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.

Etiketler: patlamayaralısuudi arabistanölü


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