Suudi Arabistan'da saldırı

Katif ilinde son bir ayda emniyet güçlerine yönelik düzenlenen altıncı saldırıda 1 asker öldü, 6'sı yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Emniyet güçlerini hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Bu saldırı, Katif'te son bir ay içinde düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.