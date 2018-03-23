Suudi Arabistan'da ilk kez KDV ödenecek

Suudi Arabistan'da yılbaşı yürürlüğe sokulan KDV uygulaması, ik meyvelerini verecek. Yılın ilk çeyreğinde vergileri toplamaya başlayacak olan Suudi Arabistan, Ocak KDV beyannamelerini dağıttı.

İlklerin ülkesi olan Suudi Arabistan Nisan ayı itibarıyla yeni bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Ocak ayında yürürlüğe giren KDV uygulamasının ilk ödemeleri Nisan ayında toplanmaya başlanacak.





KDV'LER ÖDENECEK

Milli gelirinin yüzde 90'ını petrolden sağlayan ülke, 2018 yılına ilk defa uygulanan yüzde 5 KDV ve benzine getirilen yüzde 130 zamlarla girmişti.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumundan önceki gün yapılan yazılı açıklamada da ülkede yıllık cirosu 40 milyon riyali (10,7 milyon dolar" bulan işletmelerin yüzde 95'inin, ocak ayındaki KDV için beyannamelerini verdikleri belirtildi.

DEV GELİR BEKLENİYOR

Gelir ve Zekat Kurumu, 1 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, "bugün itibarıyla sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı"nı duyurmuştu.

Açıklamada, 2018 yılı boyunca KDV'den yaklaşık 23 milyar riyal (6,1 milyar dolar) gelir elde edilmesinin beklendiğine işaret edildi.

KDV'YE TEPKİ

Suudi Arabistan halkı, KDV'nin devreye girmesi ile elektrik ve benzine zam yapılmasına tepki göstermişti. KDV uygulaması nedeniyle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'a ve 2030 vizyonu kapsamında uygulamaya alınan bu yaptırımlara karşı yoğun tepkiler gösterilmişti