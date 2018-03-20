Suudi Arabistan'da çarşaf zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan'da ılımlı İslam rüzgarları devam ediyor. Veliaht Prens Salman ülkesinde gerçekleştirdiği reformlara bir yenisini daha ekliyor. Salman, kadınların çarşaf giyme zorunluluğunu kaldırıyor.

Suudi Arabistan bir yıl içerisinde ılımlı İslam'a geçiş süreci nedeniyle birçok yeniliğe imza attı. Kadınların istihdamından, araba kullanmalarına izin vermelerine bir çok konuda reform getiren Veliaht Prens Selman, yeni ve bir o kadar da tarihî bir adım atmaya hazırlanıyor.

ÇARŞAF ZORUNLUĞU KALKIYOR

Suudi Arabistan'da kadınların giymesi zorunlu olan çarşafların kaldırılması yönünde bir adım atmaya hazırlanan Selman, CBS televizyon kanalında verdiği röportajda bunu duyurdu.

Selman, "Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, 'saygılı' bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor"sözleriyle bu zorunluluğun kaldırılacağı sinyallerini vermişti.

Selman, kadınların saygılı ve uygun giyinmeleri durumunda çarşaf giymek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

ADIMLARI ATILIYOR

Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce gelmesi, ABD ile el birliğiyle gerçekleştirilen ılımlı İslam sürecinde yeni bir adımın olduğu mesajını verdi.

Suudi Arabistan'da kısa süre önce üst düzey bir din görevlisi, kadınların uygun giyinmesinin şart olduğunu ancak çarşaf gibi bir zorunluluğun bulunmadığını söylemiş, çarşaf zorunluluğunun kaldırılmasının temelini atmıştı.