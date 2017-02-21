Suudi Arabistan'a roketli saldırı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a roket atılması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cazan kenti Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, yaptığı açıklamada, Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'ın Tıval bölgesine roket atıldığını, şarapnellerden dolayı 3 kişinin yaralandığını belirtti.



Saldırı sonrasında yaralıların tedavi için hastanelere sevk edildiğini ifade eden Kahtani, güvenlik güçlerinin bölgede tedbir aldığını aktardı.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Husiler, zaman zaman Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki bölgelerine aralarında balistik füze, scud füzesi ve roketlerin yer aldığı saldırılar gerçekleştiriyor.