Suudi Arabistan tahtının yeni varisi: Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkedeki veliahtlar arasındaki yaş ortalamasında genç sayılabilecek bir yaşta İkinci Veliaht seçilmesinin ardından, yapılan son değişiklikle Veliahtlığa getirildi.

Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkedeki veliahtlar arasındaki yaş ortalamasında genç sayılabilecek bir yaşta İkinci Veliaht seçilmesinin ardından yapılan son değişiklikle Birinci Veliahtlığa getirilmesi "beklenen bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.



Muhammed bin Selman, sabah saatlerinde yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Veliaht Prens ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.



Genç veliaht, babasından sonra tahta geçerse, bugüne kadar kurucu lider Abdulaziz bin Suud'un oğulları arasında değişen krallık ilk kez 3.kuşağa yani "torunlara" geçmiş olacak.



Gerçekleşen atama sonrası ülkenin kurucusu Kral Abdulaziz bin Suud'un oğul ve torunları arasında devlet kademelerinde "en hızlı yükselen" kişi olma özelliği taşıyan Bin Selman, 24 ay önce İkinci Veliaht Prensi, 29 ay önce ise Savunma Bakanı olarak atanmıştı.



Kendisinden önce veliahtlık görevine tayin edilen ve bugünkü kararnameler ile azledilen 56 yaşındaki amcasının oğlu Muhammed bin Nayif'e göre çok daha genç olan Bin Selman, babası Kral Selman'ın yönetime geldiği 23 Ocak 2015'ten bu yana başta Yemen savaşı ve ülkedeki ekonominin petrolden bağımsız gelirler üzerinde kurulmasını hedefleyen 2030 vizyonu olmak üzere bir çok önemli mesele ve projeyi yönetmesi bakımından, veliahtlık makamına getirilmesi beklenen bir gelişme olarak görülüyor.