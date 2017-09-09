Suudi Arabistan, Katar'ın diyalog talebini reddetti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı: Riyad, aleni bir şekilde tutumunu ifade eden net bir açıklama yapıncaya kadar Doha yönetimi ile diyalog ve iletişimi devre dışı bıraktı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığında görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "Riyad, aleni bir şekilde tutumunu ifade eden net bir açıklama yapıncaya kadar Doha yönetimi ile diyalog ve iletişimi devre dışı bıraktı."



Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine işaret eden yetkili, görüşmeyle ilgili Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan haberde Doha yönetiminin "gerçekleri saptırdığını" öne sürdü.



Söz konusu görüşmenin, 13 maddelik talep listesiyle ilgili dört ülkeyle diyalog talep eden Katar'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkili, "Görünen o ki Katar yönetimi diyalog konusunda ciddi değil ve daha önce izlediği reddedilen politikayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Katar Emiri Temim'in, Prens Muhammed'i telefonla arayarak Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için tüm tarafların çıkarlarını güvence altına alacak şekilde diyalog masasına oturulması talebini ilettiğini duyurmuştu.



Prens Muhammed'in öneriyi memnuniyetle karşıladığı ifade edilen haberde, Riyad'ın krizin diğer tarafları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn ile mutabakata vardıktan sonra konuyla ilgili ayrıntıların açıklanacağı bilgisi verilmişti.