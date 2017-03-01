Suudi Arabistan ile Endonezya arasında 10 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Endonezya Devlet Başkanı Widodo görüşmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasında ulaşım, turizm, denizcilik ve enerji gibi çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya’da Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.



Widodo, Kral Selman'ı havalimanında karşıladı. Daha sonra Bogor kentine geçen iki lider, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti ve heyetler arası toplantıya katıldı.



Görüşmede ikili ilişkiler ve enerji alanındaki yatırım iş birliklerinin yanı sıra terörle mücadele, güvenlik, sağlık hizmetleri, kültür ve sanat gibi alanlarda iş birliği konuları ele alındı.



Görüşmenin ardından ulaşım, turizm, denizcilik ve enerji gibi çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı. Taraflar, ülke ilişkilerinin artırılması, kültürel iş birliği, Endonezya’nın gelişmesi için yardım fonu, din, eğitim ve sağlık gibi diğer alanlara ilişkin de 11 maddelik deklarasyona imza attı.



Kral Selman’ın Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Widodo, Suudi Arabistan’ın Endonezya’nın Ortadoğu’daki önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.



Selman, ziyareti kapsamında yarın Temsilciler Meclisinde konuşma yapacak ve ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları ve dini konsey liderleriyle de bir araya gelecek.

KRAL SELMAN İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ



Ziyareti sırasında Kral Selman'a aralarında 10 bakan ve 25 prensin de bulunduğu bin 500 kişilik bir heyet eşlik ediyor.



Kral Selman'ın ziyareti nedeniyle başkent Cakarta'da 2 bin, Bogor'da 2 bin 252 ve Bali Adası’nda 5 bin güvenlik personeli görevlendirildi.



Kral Selman, Bogor ve Cakarta’daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra cumartesi günü tatil için Bali Adası’na geçecek.