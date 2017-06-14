Suudi Arabistan bu krizi çözebilecek imkana sahip

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suudi Arabistan bölgenin hem akil devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktör olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasından yaşanan krize ilişkin, "Burada Suudi Arabistan'ın çok özel bir yerinin olduğunu ifade etmeliyim. Suudi Arabistan bölgenin hem akil devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktör olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir." dedi.