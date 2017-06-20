Suudi Arabistan, 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı

Suudi Arabistan, El-Mercan petrol sahasındaki platforma saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen botta bulunan 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, karasularındaki El-Mercan petrol sahasında yer alan platforma botlarla saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen bottaki 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldığını açıkladı.



Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Uluslararası İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, "cuma günü gece saatlerinde Suudi Arabistan karasularındaki El-Mercan petrol sahasındaki platforma botlarla saldırı girişiminde bulunulduğu" hatırlatıldı.



Açıklamada, "El-Mercan petrol sahasına saldırı düzenlemek için hızla yaklaşan 3 bota Deniz Kuvvetleri tarafından müdahale edildiği, botlardan ikisinin hızla kaçtığı diğerinin ise durdurularak 3 İran Devrim Muhafızının gözaltına alındığı" ifade edildi.



Botun mühimmat ile patlayıcı yüklü halde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin sorgularına devam edildiği bilgisi verildi.



Suudi Arabistan karasularındaki El-Mercan petrol sahasında yer alan platforma 3 bot ile düzenlenmek istenilen saldırının engellendiği duyurulmuştu.