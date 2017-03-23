Susuzluk çeken ülkelere bin su kuyusu

Beşir Derneği ve TÜMSİAD iş birliğiyle su kıtlığı yaşanan ülkelerde su kuyusu açılmasını amaçlayan "Bir Yudum Su Çare Sensin" projesi hayata geçirildi.

Beşir Derneği ve TÜMSİAD işbirliğiyle başlatılan "Bir Yudum Su Çare Sensin" projesi kapsamında, susuzluk çeken ülkelerde bin su kuyusu açılması hedefleniyor.



Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, derneğin sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, özellikle gönül coğrafyasında ızdırap içerisinde olan ihtiyaç sahibi binlerce insana ulaşmayı hedeflediğini söyledi.



Şanlı, istatistiklere göre 2040 yılında 1 milyar 800 milyon insanın susuzlukla karşı karşıya kalacağını ve susuzluk nedeniyle hastalıktan milyonlarca insanın yok olabileceğini aktararak, "Bunları konuşmaktan ziyade bir şeyler yapmak lazım gerektiğini düşünerek TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı ile bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. İnşallah ülke genelinde ve dünyada bu çalışmaları artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.



TÜMSİAD ile yaptıkları çalışmada, ilk olarak Afganistan, Bangladeş, Çad, Kamerun, Somali, Burkina Faso gibi ülkelerde 113 su kuyusu açtıklarını, devam eden çalışmalarla bu sayının 127'ye ulaşacağını kaydeden Şanlı, "Büyük projelerimiz de olacak. 200-250 bin kişilik büyük şehirlere hitap edecek büyük projelerimiz de olacak. Büyük barajlara varana kadar çalışmalar yapılacak. Halkımızın, iş adamlarımızın ve hayırseverlerimizin katkılarıyla bu çalışmaları neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Hiçbir ırk, dil, din ve mezhep ayırımı yapmaksızın, dünyada bir hassasiyet ve hissiyat oluşturarak, bütün coğrafyalarda bu projeyi hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Şanlı, proje kapsamında Moritanya, Etiyopya, Kırgızistan, Filistin, Güney Afrika, Pakistan, Orta Afrika, Sudan, Keşmir, Yemen, Gana, Tanzanya, Mali, Uganda, Cibuti, Burindi, Mora, Nijer, Patani, Hindistan ve Ruanda'da da bin su kuyusu açma çalışmalarına başladıklarını anlattı.



Şanlı, "Bir su kuyusu açtırmak isteyen vatandaşlarımız ortalama 3 bin dolar civarında bağış yapabiliyor. Bahsettiğimiz ülkelerden hangisini istiyorsa orada su kuyusu açabiliyor. Kuyunun açılmasından tamamlanmasına kadar çalışmaları fotoğraflayıp görüntülüyoruz ve bağışçımıza gönderiyoruz. Su kuyusu açıldığında da kuyunun yanına yaptığımız tabelaya bağışçımızın adını yazıyoruz."



"SUSUZLUK ÇEKEN BİNLERCE İNSANA YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"



TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ise Beşir Derneği ile hayata geçirdikleri projede susuzluk çeken binlerce insana yardım etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Özellikle, Afrika'da yaşanan kuraklık nedeniyle çok sayıda insanın öldüğüne işaret eden Yılmaz, "Oradaki insanların acılarına ortak olmak için, orada insanlar ölmesin diye ve dünyaya da örnek olsun diye projemizi başlattık. Türk insanının bu konudaki hassasiyeti, duyarlılığı ve asaleti sayesinde projemizin başarılı olacağına inanıyorum. Onların yüzü gülerse, bizim de yüzümüz gülecek." dedi.



Toplantının ardından Şanlı ve Yılmaz ile Semerkand Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Abdullah Erol, Beşir Derneği Bölge Koordinatörü Ertuğrul Baygın ve derneğin Kocaeli Temsilcisi Utku Erikli, telefonlarından "Su" yazıp 4042'ye mesaj göndererek bağışta bulunup "Bir Yudum Su Çare Sensin" projesini başlattı.