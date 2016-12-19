Sürücü için istenen ceza belli oldu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tosun'un Sarıyer'de 29 Kasım'da meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, kazaya neden olduğu gerekçesiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli Nihat Şaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İddianame, İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



Şüpheli Şaki, Maslak'ta 29 Kasım sabahı Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tedavi olduktan sonra gözaltına alınmış ve savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklanmıştı.



Şaki, savcılık ifadesinde, "Ben trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Kazanın nasıl meydana geldiğini tam hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum." beyanında bulunmuştu.

Kaynak: AA