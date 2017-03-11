Suriye'ye yardımlar sürüyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Türkmendağı ve İdlib kırsalına çeşitli derneklerce temin edilen 13 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Türk Kızılayı, Rida Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Yardımeli Derneği, Eskişehir Günışığı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfınca hazırlanan yardım tırları, Yayladağı ilçesine geldi.



Güveççi mevkisine sevk edilen yardımlar, sınırın diğer tarafında bekleyen araçlara yüklenerek Suriye'ye gönderildi.



Sahil Bölgesi Yardım Dağıtım Sorumlusu Muhammed Kömürcü, yaptığı açıklamada, yardımların, Eskişehir, Ankara, Hatay ve Konya'dan geldiğini söyledi.



İçerisinde un, kömür, elbise, ayakkabı, yatak ve ekmek yer alan yardımların Türkmendağı ve İdlib kırsalına dağıtılacağını aktaran Kömürcü, "Yardımlarla bölge halkının yüzü gülüyor. Çünkü burada Türkiye'den gelen malzemeler dışında hiçbir ihtiyacı temin etmek mümkün değil. Allah, yardımları bizlere ulaştıran hayırseverlerden razı olsun." ifadesini kullandı.