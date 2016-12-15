Suriye'ye her gün 7 bin kişilik sıcak yemek

Beşir Derneği, her gün düzenli olarak paketlediği 7 bin kişilik sıcak yemeği ve 15 bin ekmeği, Suriye’ye gönderiyor.

Beşir Derneğince iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için hazırlanan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor.



Yurdun dört bir yanından toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilip, ihtiyaç olan yerlere gönderiliyor.

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Beşir Derneği Kilis Temsilcisi Lokman Yıldırım, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri muhtelif gıda malzemeleriyle 7 bin kişilik sıcak yemek ve 15 bin Suriye ekmeğinin bulunduğu tırların her gün düzenli olarak savaş mağdurlarına yollandığını belirtti.



Dernek olarak mazlum insanların yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, yapılan yardımların bundan sonra da artarak süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA