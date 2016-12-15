Son Dakika!
15 Aralık 2016 17:50 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2016 23:40

Suriye'ye her gün 7 bin kişilik sıcak yemek

Beşir Derneği, her gün düzenli olarak paketlediği 7 bin kişilik sıcak yemeği ve 15 bin ekmeği, Suriye’ye gönderiyor.

Suriye'ye her gün 7 bin kişilik sıcak yemek

Beşir Derneğince iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için hazırlanan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor. 

Yurdun dört bir yanından toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilip, ihtiyaç olan yerlere gönderiliyor.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Beşir Derneği Kilis Temsilcisi Lokman Yıldırım, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri muhtelif gıda malzemeleriyle 7 bin kişilik sıcak yemek ve 15 bin Suriye ekmeğinin bulunduğu tırların her gün düzenli olarak savaş mağdurlarına yollandığını belirtti.

Dernek olarak mazlum insanların yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, yapılan yardımların bundan sonra da artarak süreceğini vurguladı.

 


Kaynak: AA

Etiketler: beşir derneğihalepkilisgıda malzemesisıcak yemekekmeklokman yıldırımsuriyeyardım


Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap

  • Nacı Kahraman - Hızmet ve hayra vesıle olanlardan rabbım razı olsun ınsaallah

    1 2
1Yorum Yap