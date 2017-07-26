Suriye'ye dönüşler sürüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacıların, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönüşleri sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere sığınan Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderiliyor.



Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında ise yaklaşık 50 bin Suriyeli ülkesine döndü.



ALMANYA'DAN GELİP ÜLKESİNE GİTTİ



Ülkesine dönmek için 100 kişilik grupla sınır kapısına gelen Muhammed Neccar, AA muhabirine, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce eşi ve çocuklarını da alarak evini terk ettiğini belirtti.



Türkiye'nin sağladığı destek sayesinde bölgenin terör örgütlerinden arındırıldığını ve istikrara kavuştuğunu anlatan Neccar, uzun süre sonra evine ve yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.



Mahmud İsa da yaklaşık 3 yıl önce can güvenliği olmadığından Cerablus'u terk edip Almanya'ya gittiğini bildirdi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası kentin güvenliğinin tekrar sağlandığına işaret eden İsa, bu nedenle dönme kararı verdiğini kaydetti.