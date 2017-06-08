Suriye'ye 35 bin ekmek, 25 ton un, 10 bin kişilik de yemek

Beşir Derneği tarafından temin edilen 35 bin ekmek, 25 ton un ve 10 bin kişilik yemek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Beşir Derneği tarafından Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için temin edilen gıda maddelerini taşıyan araçlar, bölgeye hareket etti.



Beşir Derneği Kilis Şubesince, Kırşehir'den iletilen 25 ton un ile kentteki lojistik merkezde hazırlanan yemek ve ekmekler, çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda barınan Suriyelilere ulaştırılmak üzere gönderildi.







Derneğin finans ve muhasebe sorumlusu Salih Kayabekir, olayların başladığı ilk günden bu yana savaş mağduru insanların yardımına koştuklarını söyledi.



Dünyanın neresinde olursa olsun ayırım yapmadan ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatan Kayabekir, dünyada 55 ülkede, Türkiye'de de 255 temsilcilikle faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti.







Kayabekir, "Bugün de bir tır un ile 10 bin kişilik sıcak yemek ve 35 bin ekmek gönderdik. Amacımız kardeşlerimizin iftar duasını almak." dedi.



Kayabekir, sığınmacılara yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.







