Suriye'nin yüzde 61'i iki terör örgütünün işgalinde

Suriye'de 6. yılı biten iç savaşta, ülkenin yüzde 61'i, halen Beşşar Esed rejiminin alan açtığı terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın işgalinde.

Suriye'de 6. yılı biten iç savaşta, ülkenin yüzde 61'i, halen Beşşar Esed rejiminin alan açtığı terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın işgalinde.



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.



Harita alan ölçümlerine göre, örgüt işgalini, yüzölçümü yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'nin yaklaşık 38 bin 500 kilometrekaresine yaymış durumda.



Bu rakam, Suriye'nin yüzölçümünün yüzde 21'ine, Türkiye sınırının yaklaşık yüzde 65'ine denk geliyor.



TSK destekli ÖSO, şimdiye kadar 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 60 kilometrekare alanı terör örgütlerinden arındırmıştı.



DEAŞ HALEN 75 BİN KİLOMETREYE HAKİM



Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye sınırından uzaklaştırdığı DEAŞ ise, doğuda ve orta kesimde, Irak sınırından Humus'a ve Lübnan sınırı yakınındaki Kalamun’a kadar uzanan alana hakim.



Örgütün işgal ettiği alan yaklaşık 75 bin 500 kilometrekare ile ülkenin yüzde 41'ine karşılık geliyor.



Beşşar Esed rejimi, iç savaşın başında ülkenin kuzeyindeki bölgelerin PYD/PKK hakimiyetine girmesine göz yumdu.



MUHALİFLERE KARŞI DEAŞ İLE İŞBİRLİĞİ



Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD’nin yanı sıra muhaliflere karşı DEAŞ ile işbirliği yapmaktan çekinmedi.



2013-2015 yılları arasında Palmira'da başsavcılık görevinde bulunan Muhammed Kasım Nasır, AA'ya geçen sene ilçenin rejim tarafından örgüte bilinçli şekilde teslim edildiğini anlatmış ve savcının ifadeleri uluslararası basında yankılanmıştı.