Suriye'nin yeni "Halep"i: Barada Vadisi

Halep'in ardından, Şam çevresinde rejimin kuşattığı diğer bölgeler saldırı altında. Şam'ın batı kırsalında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Barada Vadisi, şiddetli bombardımana hedef oluyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi Halep il merkezini tamamen ele geçirmesinin ardından, Şam çevresinde kuşattığı bölgelere odaklandı. Esed ordusu ve Hizbullah, 6 gündür Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne yoğun şekilde saldırıyor.



Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.



Şam'ın merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Lübnan sınırına ise 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi, başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.



Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ne temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, Barada Vadisi'ne tüm giriş çıkışları kapatmıştı. Barada Vadisi'nde geçen çarşambaya kadar çatışma yoktu.



Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, Hüseyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra köylerini muhalifler kontrol ediyor.



Rejim ve Hizbullah güçleri, Halep şehir merkezinin tamamını ele geçirmesinin ardından çarşamba günü Barada Vadisi'ne yoğun bir bombardıman başlattı. Saldırılarda çok sayıda asker ve silah kaybeden Suriye ordusu, ciddi ilerleme sağlayamadı. Çatışmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankı imha ettiği, 20 rejim askerini de öldürdüğü bildirildi.



Barada Vadisi'ne havan toplarıyla, topçu ateşi ve varil bombalarıyla saldıran rejim ve Hizbullah, dün 4 sivilin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olurken, Esed rejimi ordusuna ait helikopterler bölgeye klor gazı içerikli varil bombası attı.



ESED DEJİMİ BÖLGEDE 'ZORUNLU GÖÇ' POLİTİKASI İZLİYOR



Bölgede bulunan medya aktivisti Radvan Ali Başa, rejim ve Hizbullah'ın saldırılarında çarşamba gününden bu yana 30 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.



"Vadiye 80'e yakın varil bombası ve yüzlerce füzeyle saldırıldı. Bu bölgede çatışmazlık vardı, ama rejim ihlal etti. Esed şimdi de ateşkes değil, Barada Vadisi'ndeki insanları tehcir etmek istiyor. Bölge insanları beldelerinden çıkmak istemiyor" diyen Ali Başa, rejimin en fazla Besime ve Ayn el-Fica köyüne saldırdığını dile getirdi.



Deyr Kanun, Hüseyniye, Kafr ez-Zeyt köylerinin de füze saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Ali Başa, rejimin saldırılarında Şam'a Ayn el-Fica pınarından su taşıyan kanal ve havuza varil bombalarının isabet ettiğini kaydetti.



Başa, saldırılarda 2 caminin de vurulduğunu, Besime'deki büyük hastanenin hizmet dışı kaldığını, sağlık hizmetlerinin küçük sağlık merkezlerinde verilmeye çalışıldığını belirtti.



Bölgedeki sivil toplum kuruluşları da konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.



Açıklamada, "Son 1 buçuk yıldır Barada vadisi, rejim güçleri ve Hizbullah milislerince ağır bir abluka altındadır. Bu süre içerisinde siviller çok zor şartlar altında yaşamları sürdürmektedir, zira insani yardım ve tıbbi malzemeler bitmiştir. Rejimin bölgeyi ele geçirme çabaları hiç bitmemiştir. Rejimin bu girişimleri bölgeyi Hizbullah ve İran milislerine teslim etme isteğini göstermektedir. Bölgeyi ele geçirip başkentin ana su kaynağını da ele geçirmek istemektedir." ifadelerine yer verildi.



Halep'te tahliye anlaşmasının uygulanmasından sonra rejimin Barada halkını katliam ve tehcirle tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, rejimin Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, hastanelerin hizmet dışı kaldığı bildirildi.



Saldırılarda sivil savunma ekiplerinin ve Ayn el-Fica'daki su binasının vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırı sonrası su pompaları hizmet dışı kaldı ve su depoları yıkıldı. Şam'a su ulaştırma imkanı kalmadı, saldırılarda doğal depo olarak kullanılan kaya tabakaları da zarar gördü ve su akımı üçte bir oranına düştü." ifadeleri kullanıldı.



STK'lar, uluslararası topluma rejimin katliam ve tehcir tehditleri karşısında Barada Vadisi bölgesindeki sivilleri koruma sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.



Uluslararası kamuoyunun 6 milyondan fazla insana su temin eden Ayn el-Fica'ya sahip çıkması çağrısı yapılan açıklamada, rejimin tehcir politikasına dikkat çekildi.



Şam yönetiminin Suriye genelinde daha önce yaptığı gibi, Şam bölgesindeki tüm muhalif bölgeleri göçe zorlamak istediği vurgulanan açıklamada, sivillerin can sağlığını temin edecek bir anlaşmanın sağlanması ve Ayn el-Fica'ya verilen zararın tamiri için bölgeye uluslararası ekiplerin gelmesi talep edildi.



Uluslararası kuruluşlar, bölgeye uygulanan abluka nedeniyle, Barada Vadisi'nde insani koşulların kötü olduğunu, bölgede yeterli gıda, yakıt ve tıbbi malzeme bulunmadığını aktarıyor. Vadide Guillain-Barre sendromu adlı hastalığın yaygınlaştığı, 5 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de hastalığa yakalandığı belirtiliyor.