Suriye'nin Ürdün sınırında 50 bin sivil mahsur

BM: Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk 50 bin Suriyelinin durumundan son derece endişe duyuyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk 50 bin Suriyelinin durumundan son derece endişe edildiğini bildirdi.



BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ürdün sınırındaki sivillerin bulunduğu bölgenin güvensiz olduğu ve buralarda hava saldırılarının düzenlendiği kaydedildi.



Bazı sivillerin bölgeden ayrılmaya çalıştığı ancak çöl şartlarında hayatlarının daha fazla riske girdiği belirtilen açıklamada, "Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk 50 bin Suriyelinin durumundan son derece endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.



Sınırda Hadalat yakınlarında yaklaşık 4 bin kişinin sadece un ve su ile hayatını idame ettirmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, tüm taraflara sınırda mahsur kalan binlerce savunmasız sivilin daha fazla zarar görmemesi için gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.